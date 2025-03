Serie A, le squadre in campo nella giornata di oggi: il programma completo

Serie A, le squadre in campo nella giornata di oggi: il programma con tutte le gare da vedere

In attesa della sfida della Lazio di lunedì contro il Toro. Nella giornata di oggi i primi a scendere in campo saranno i giocatori di Venezia e Bologna, il fischio d’inizio è fissato alle 15.00. In contemporanea è in programma anche Como-Empoli.

Qualche ora più tardi sarà il turno dell’esordio di Tudor sulla panchina della Juventus: i bianconeri, alle 18.00, sfideranno il Genoa. Chiude la giornata il match della Roma contro il Lecce.