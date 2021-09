Serie A: Quale squadra è la più precisa al tiro? La posizione della Lazio

Nel giorno dell’inizio della terza giornata di Serie A, Sky Sport ha stilato questa particolare classifica, ecco la posizione della Lazio

Nel giorno dell’inizio della terza giornata di Serie A, Sky Sport ha stilato una particolare classifica sulla squadra più precisa del nostro campionato prendendo in considerazione il rapporto tra i tiri in porti e quelli tentati in generale.

La classifica,a sopresa. è “guidata” dalla Fiorentina. La squadra di Italiano, nelle prime due sfide stagionali, ha raggiunto una percentuale di precisione del 71% con 21 tentativi. Secondo posto per la Lazio di Sarri: 57,7% di tiri in porta (15 su 26). I biancocelesti, che hanno vinto entrambe le gare contro Empoli e Spezia, sono seguiti da Udinese e Cagliari. Poi, in ordine, Inter, Roma e Napoli. Il Milan, prossimo avversario proprio dei biancocelesti, si ferma alla quattordicesima posizione: 33,3% di tiri in porta (9 su 27). La Juventus, favorita dai pronostici per la vittoria dello scudetto, è addirittura al diciottesimo posto con una precisione di appena il 30%. Fanalino di coda l’Atalanta di Gasperini.