Serie A, partite in chiaro: domani l’incontro tra Spadafora e Sky

Il Ministro dello Sport, VIncenzo Spadafora, continua la sua lotta per la trasmissione in chiaro di alcune partite: domani l’incontro con Sky

Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, porta avanti la sua battaglia per la trasmissione in chiaro di alcune partite: è previsto per domani l’incontro con con l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’idea della diretta gol è stata superata, così come quella di mandare in onda partite di cartello, non resta che la trasmissione di qualche gara sul canale Tv8. Il Ministro sarebbe pronto anche a rivedere la legge Melandri sui diritti tv per superare lo scoglio giuridico.

Qualora si raggiungesse l’accordo, il rischio è quello della rivolta delle altre tv, vista la presenza di un prodotto comunque concorrenziale estraneo dal palinsesto. Il tutto si inserisce, inoltre, in un contesto assai aspro che vede i presidenti dei vari club in lotta con i principali broadcaster, per la questione dell’ultima rata da versare dei diritti tv.