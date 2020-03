Serie A, la Gazzetta lancia il sondaggio: un laziale tra i protagonisti FOTO

La Gazzetta farà scegliere ai propri fan chi sarà protagonista dell’ultima figurina speciale. Tra le scelte un giocatore della Lazio

In questi giorni il campionato di Serie A rimarrà fermo a causa dell’emergenza Coronavirus, ma la passione di milioni di tifosi non riuscirà a rimanere ferma.

Per questo la Gazzetta dello Sport ha avviato nei giorni scorsi il sondaggio su Facebook per decidere chi sarà il protagonista dell’ultima figurina speciale contenuta nell’album Calciatori Panini. La card farà parte della particolare categoria Film del Campionato. Tra le opzioni di scelta, quattro per la precisione, c’è anche il fantasista della Lazio Luis Alberto. A fargli compagnia, Mertens, Kumbulla e Mkhitaryan. Il Mago merita questo riconoscimento per tutte le prodezze nate dai suoi piedi.