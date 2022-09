Serie A, si vota il giocatore del mese: anche Milinkovic nella lista. Come votarlo

C’è anche Sergej Milinkovic-Savic nei possibili giocatori del mese di settembre: ecco come votare il Sergente

Lega Serie A in collaborazione con EA Sports Fifa eleggerà il giocatore del mese di settembre. Oltre a Rodrigo Becao, Demiral, Kim, e Theo Hernandez c’è anche Sergej Milinkovic-Savic tra i possibili vincitori.

Il Sergente ha iniziato la stagione a razzo con cinque assist e un gol in sette partite: come si fa a non votare per lui? Ecco nel tweet della Lega tutte le istruzioni per esprimere la propria preferenza.