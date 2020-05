Serie A: da domani si al lavoro in gruppo ma niente partitelle

Serie A, da domani le squadre potranno allenarsi in piccoli gruppi ma ci sono ancora dei divieti: ecco quali

Domani scattano gli allenamenti collettivi, per i club che vorranno iniziare a lavorare con il gruppo e non più singolarmente con i calciatori. Non c’è ancora una data certa per la ripartenza ed è proprio per questo che molte squadre hanno deciso di proseguire sulla linea di queste settimane.

In sostanza ecco cosa cambierà: come riporta La Gazzetta dello Sport i giocatori potranno lavorare in piccoli gruppi ma tattica e partitelle rimarranno ancora vietate. Si potranno invece svolgere esercizi con il pallone rispettando la distanza di sicurezza che è fissata a due metri.