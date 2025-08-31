 Serie A, seconda giornata: il programma di oggi tra big match e sfide salvezza
Calciomercato Lazio, Simic obiettivo per gennaio? Le utlime novità

Calciomercato Lazio, Basic andrà via dalla squadra biancoceleste? Le ultime novità

Lazio Verona LIVE 3-0: tripudio Sarri, inizia il secondo tempo!

Lazio Verona, un uomo di Sarri ha una voglia 'pazza' di riscatto: il motivo e di chi si tratta

Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Serie A, seconda giornata: il programma di oggi tra big match e sfide salvezza. Tutti i dettagli qui sotto

La seconda giornata di Serie A 2025/26 entra nel vivo con un ricco programma domenicale. Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato, oggi i riflettori si accendono su quattro partite che promettono spettacolo e punti pesanti per la classifica.

Pomeriggio: Torino-Fiorentina e Genoa-Juventus

Alle 18:30 doppio appuntamento. Allo Stadio Olimpico Grande Torino, i granata guidati da Marco Baroni, tecnico esperto e abile motivatore, cercano riscatto dopo il pesante 5-0 subito all’esordio contro l’Inter di Cristian Chivu. Di fronte ci sarà la Fiorentina di Pioli, allenatore dal gioco offensivo e propositivo, che nella prima giornata non è andata oltre l’1-1 contro il Cagliari. Una sfida che mette in palio punti importanti per ripartire subito con il piede giusto.

In contemporanea, allo Stadio Luigi Ferraris, il Genoa di Vieira, ex centrocampista e ora allenatore pragmatico, ospita la Juventus di Igor Tudor subentrato lo scorso anno con l’obiettivo di riportare entusiasmo e solidità. I rossoblù arrivano da uno 0-0 contro il Lecce, mentre i bianconeri hanno iniziato bene superando il Parma e puntano al bis per confermare le ambizioni da vertice.

Sera: Lazio-Verona e Inter-Udinese

Alle 20:45 spazio a due sfide di grande interesse. All’Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri, allenatore croato noto per la solidità difensiva, affronta il Verona di Paolo Zanetti, tecnico giovane e intraprendente. I biancocelesti vogliono sfruttare il fattore campo per centrare la seconda vittoria consecutiva, mentre gli scaligeri cercano un colpo esterno di prestigio.

Contemporaneamente, a San Siro, l’Inter di Cristian Chivu, ex leggenda nerazzurra e ora allenatore dal calcio verticale e aggressivo, riceve l’Udinese, alla ricerca della prima vittoria dopo l’1-1 contro il Verona. I campioni d’Italia in carica puntano a confermare le ottime sensazioni dell’esordio e a mantenere il passo delle rivali.

