Sconcerti: «La Lazio teme l’annullamento del campionato, ma qualche giorno fa…»

Sconcerti ha detto la sua sulla volontà della Lazio ad opporsi al blocco del campionato, ecco le parole del giornalista

Mario Sconcerti ha commentato la volontà della Lazio di opporsi ad un eventuale blocco del campionato, come espresso dalle parole di Arturo Diaconale. A TMR Radio le parole del giornalista:

«È un discorso politico. La Lazio ha paura che il campionato venga annullato. 30 giorni fa avrebbe fatto un discorso diverso, quando era in testa. Non si può fare a meno di concludere il campionato. Sarebbe ingiusto non dare uno Scudetto, ma di fronte ad una emergenza non si può parlare di questo. Siamo un Paese vulnerabile, perché siamo un Paese vecchio rispetto agli altri. L’importanza sociale del calcio c’è, ma quando caddero le bombe si interruppe».