Serie A, la Roma vince e stacca la Lazio per la corsa Champions

Nel lunch match di questa domenica la Roma supera di misura il Genoa (1-0) e si porta a +7 sulla Lazio settima

Nell’anticipo delle 12:30 la Roma ha sconfitto il Genoa per 1-0. Autore del gol della vittoria il difensore Gianluca Mancini, che con un poderoso stacco da calcio d’angolo ha insaccato alle spalle di un incolpevole Marchetti.

La Roma conquista 3 punti fondamentali validi per la corsa Champions: i giallorossi sono momentaneamente quarti in attesa del monday night tra Inter e Atalanta. Il margine sulla Lazio si gonfia: +7, con i biancocelesti che hanno però una partita in meno a causa del match non giocato contro il Torino.