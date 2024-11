Serie A, il designatore Rocchi non ci sta: «Serve più rispetto»

Serie A, Rocchi risponde alle polemiche sollevate da allenatori e dirigenti in queste prime dodici giornate

Gianluca Rocchi ha parlato al Corriere dello Sport delle polemiche che si sono sollevate in queste giornate di Serie A. Allenatori e dirigenti non hanno risparmiato critiche nei confronti della classe arbitrale, lo stesso direttore sportivo della Lazio Fabiani post gara con la Juventus si è fatto sentire ai microfoni di Sky.

LE PAROLE – «Prima di tutto dobbiamo fare noi meno errori, di sicuro. Dall’altra parte, cerchiamo di essere più riflessivi, serve rispetto. Chiedo di essere il più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima si incendia. Non posso mica fare ogni volta una conferenza e dire: a te questo, a te questo… Se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera che è un errore».