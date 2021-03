Serie A, i risultati delle 15: bene Milan e Crotone. Male la Fiorentina

Vittoria convincente del Milan contro il Verona di Juric. Fiorentina e Parma si dividono la posta. Crotone: canto del cigno o qualcosa di più?

Terminate le tre partite delle 15.00 del ventiseiesimo turno di Serie A. Tanti gol (14) e un piacevole spettacolo su tutti e tre i campi.

Il Milan sorprende a Verona con le riserve: 0-2 per i rossoneri con le belle reti di Krunic e Dalot. I punti di distanza dall’Inter sono 3, in attesa del monday night. Pari tra Fiorentina e Parma: 3-3 con gol di Quarta, Milenkovic e autogol di Iacoponi per la Viola, Kucka, Kurtic e Mihaila per i gialloblu. Serve a poco il punto per la Fiorentina, che non si sgancia dalle zone rosse (+6 sul Torino 18esimo, ma i granata hanno due partite in meno); serve ancor meno il punto al Parma, che dopo aver pregustato la vittoria deve (di nuovo) accontentarsi di un pari. Crotone-Torino è terminata 4-2: doppietta di Simy, Reca e Ounas per i Pitagorici, gol di Mandragora e Ansaldi per i granata. Adesso il Crotone può iniziare a sperare per una salvezza che avrebbe del miracoloso.