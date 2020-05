Serie A, giornata decisiva in attesa dell’ok del CTS agli allenamenti collettivi

Serie A, oggi il Comitato tecnico-scientifico darà il suo parere in merito alla ripresa degli allenamenti collettivi

Oggi sarà una giornata decisiva per quello che riguarda il calcio italiano. Il massimo campionato è infatti in attesa di ricevere la risposta da parte del Comitato tecnico-scientifico per il via libero definitivo agli allenamenti collettivi.

Come riporta il Corriere dello Sport la decisione dovrebbe arrivare appunto nella giornata di oggi, e a quanto riporta il quotidiano dovrebbe anche essere positiva.