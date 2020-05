Serie A, UEFA preoccupata per le linee guida del CTS

UEFA preoccupata per le linee guida diramate dal Comitato Tecnico Scientifico in caso di positività di un giocatore

Il Comitato Tecnico Scientifico è stato chiaro: in caso di positività di un giocatore, tutta la squadra andrebbe in isolamento. Una regola che, con tutta probabilità, sarà inserita anche nel protocollo per la ripresa del campionato, ma che preoccupa oltremodo la UEFA.

Come riferito da Sky Sport, infatti, il pensiero è che le squadre della Serie A rischierebbero di non concludere la stagione, mettendo a rischio anche le Coppe.

Una decisione che potrebbe compromettere anche il cammino dell’Italia di Mancini che, a settembre, sarà impegnata con le prime partite della Nations League.