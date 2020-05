Ripresa Serie A, possibile ritiro per la classe arbitrale

Serie A, non solo i giocatori: possibile un mini ritiro anche per gli arbitri, in vista della ripresa

Non solo i giocatori devono ritrovare la forma fisica. Anche gli arbitri, infatti, si sono messi a lavoro per tornare alla migliore condizione in vista della ripresa del campionato.

Durante il lockdown, direttori di gara ed assistenti si sono mantenuti con l’allenamento casalingo, lo stesso svolto dai giocatori, ma – come riportato dal Corriere dello Sport – non è escluso un mini ritiro prima del ritorno in campo. Anche se, al momento, la preparazione degli arbitri è indietro rispetto a quella dei giocatori.