Serie A, si riparte per cancellare il 2020, prove di fuga per Inter e Milan

Turno favorevole per il Milan che affronterà il Benevento in trasferta, mentre l’Inter ospiterà il Crotone. Esame Udinese per la Juve

È tutto pronto per il gran debutto di un 2021 che avrà il compito non scontato di cancellare un 2020 complicatissimo. Il testa a testa Inter Milan entra nel vivo, con possibile fuga di entrambe: impegno sulla carta più favorevole per l’Inter che riparte dal Crotone penultimo in classifica con Lautaro e Lukaku titolari. Mentre il Milan gioca per non perdere l’imbattibilità a Benevento, ma soprattutto per mantenere la vetta di una classifica conquistata colpo su colpo. Sarà un mese decisivo per testare le ambizioni scudetto delle milanesi, l’Inter dovrà invertire un trend che lo vede solitamente in calo a gennaio, per preparare al meglio i due scontri diretti di metà mese contro Roma e Juventus.

