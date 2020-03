Serie A, calcio in stand-by e rimborsi complicati per i tifosi

Serie A, come finirà, se finirà questa stagione ancora non ci è dato saperlo ma i rimborsi per i tifosi…

Il futuro oggi è più incerto che mai: in Italia, nel mondo del calcio e anche in quello del tifo. Non si sa infatti se, quando e in che modalità si potrà riprendere il campionato. Se si riuscirà a portarlo a termine, se la classifica verrà cristallizzata oppure se si porterà avanti la stagione a porte chiuse.

In tutto questo contesto si inserisce anche la questione legata agli abbonamenti che i tifosi hanno siglato per questa stagione. Come riporta Tuttosport infatti almeno la metà dei club di A negli abbonamenti dispone di clausole che non prevedono il rimborso a fronte di partite che si disputino a porte chiuse per cause indipendenti dal club. Perciò se si andasse incontro alla ripresa del campionato senza pubblico per evitare il problema dei contagi, gli abbonati potrebbero dire addio alla possibilità di vedersi tornare indietro i soldi.