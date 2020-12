Serie A, rendimento casalingo biancoceleste peggio solo nel 1991/1992

Una partenza in casa così negativa non si vedeva da 30 anni

L’Hellas Verona che arriverà all’Olimpico sabato sera sarà per tanti motivi un’insidia durissima da superare. La stanchezza da Champions, il valore di un avversario che è ancora la sorpresa del campionato, qualche calciatore biancoceleste in forse. Al netto delle difficoltà, la Lazio di Inzaghi dovrà risollevarsi al più presto tra le mura amiche. Mai infatti nelle prime cinque all’Olimpico nell’era Inzaghi la Lazio aveva avuto un rendimento peggiore. Nelle prime cinque sfide casalinghe i capitolini hanno collezionato solo 5 punti, frutto della vittoria col Bologna e dei pareggi con Inter e Juventus, oltre che delle sconfitte con Atalanta e Udinese. L’ultima volta in cui la Lazio ha fatto peggio risale al 1991/1992, quando i biancocelesti collezionarono solo 4 punti.