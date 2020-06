Serie A, prof. Tarro: «Stadi? Possiamo riaprirli senza problemi»

Il professor Tarro, esperto virologo, si è espresso sulla riapertura degli stadi in Serie A e non solo, dichiarandosi favorevole

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il virologo Giulio Tarro si è esposto sul tema riapertura stadi in Italia. Queste le sue parole:

«Stadi aperti? Pensiamo alla finale di Roma: si è giocato nel deserto e in città si è festeggiato. Sono passate due settimane e non ci sono stati contagi dopo le sparate dell’OMS. Ritorno del Coronavirus? Non è assolutamente certo, lo dicono gli stessi che avevano fatto previsioni sui focolai dopo i festeggiamenti della Coppa Italia. Riapriamo gli stadi. È sbagliato fare gli uccelli del malaugurio. Tre quarti della popolazione è già immunizzata. Possiamo stare tranquilli».