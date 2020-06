Serie A, problema quarantena: la possibile soluzione

Serie A, due tamponi negativi in 48 ore potrebbero essere la soluzione in caso di positività di un giocatore ed evitare così la quarantena

Due tamponi negativi in 48 ore possono essere la soluzione per evitare la lunga quarantena a cui si dovrebbero sottoporre i giocatori, in caso di positività. Un modo per verificare l’eventuale contagio.

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è lo stesso espediente utilizzato dal Milan per il ritorno di Ibrahimovic dalla Svezia, che ha così potuto evitare l’isolamento di due settimane, tornando a giocare coi compagni.