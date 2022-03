Serie A, presidente di Lega: Lotito non si arrende e spinge per Casini

Il patron della Lazio Lotito spinge per eleggere Casini come presidente della Lega Serie A

Nella giornata di domani, i club di Serie A si ritroveranno in Assemblea per cercare di votare il nuovo presidente di Lega. Il nome che ora sarebbe in primo piano è quello di Abodi; proposto da Urbano Cairo (Torino) e Tommaso Giulini (Cagliari) e piace a Inter, Milan, Sassuolo, Bologna, Salernitana e Roma.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, però, il presidente della Lazio Lotito non si sarebbe ancora arreso e starebbe insistendo per la nomina di Casini. Il patron biancoceleste vorrebbe evitare a tutti i costi l’elezione di Abodi.