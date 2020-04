Serie A, Pistocchi: «Alla ripresa sarà un disastro!»

Maurizio Pistocchi fa la sua analisi sulla possibile ripresa dei campionati: ecco le sue dichiarazioni a mezzo social su questa tematica

L’analisi di Maurizio Pistocchi in merito ad una possibile ripresa dei campionati dalla Serie A alla Lega Pro.

«In serie A non solo Cellino, ma almeno 5/6 non vogliono tornare in campo per finire il campionato. In serie B è anche peggio: c’è chi vuole giocare a tutti i costi-Benevento Perugia Frosinone-e chi non vuole giocare più, in Lega Pro sarà un disastro, tra società fallite e ricorsi».