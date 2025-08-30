 Serie A, le formazioni di Pisa Roma: le scelte del match - Lazio News 24
Connect with us

News

Serie A, le formazioni di Pisa Roma: le scelte del match

News

Lazio Verona: dove vederla! Streaming e diretta TV Serie A. I dettagli

News

Lazio Verona: sfida ad alta tensione all’Olimpico, il dato sulla partita

News

Derby di Roma: possibile anticipo alle 12.30 per motivi di sicurezza, le ultimissime

News

Lazio Verona: corteo dei tifosi e ritorno di Sarri all’Olimpico. E Lotito...

News

Serie A, le formazioni di Pisa Roma: le scelte del match

Lazio news 24

Published

16 ore ago

on

By

Gilardino
Mp Firenze 15/04/2024 - campionato di calcio serie A / Fiorentina-Genoa / foto Matteo Papini/Image Sport nella foto: Alberto Gilardino

Serie A, formazioni ufficiali Pisa Roma: le scelte di Ivan Juric e Alberto Gilardino

Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Pisa Roma (oltre alla squadra della Lazio). Ecco gli schieramenti

PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.
Allenatore: Alberto Gilardino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.