Serie A, le formazioni di Pisa Roma: le scelte del match - Lazio News 24

Serie A, le formazioni di Pisa Roma: le scelte del match
Serie A, formazioni ufficiali Pisa Roma: le scelte di Ivan Juric e Alberto Gilardino
Oggi la sfida valida per la seconda giornata di Serie A Pisa Roma. Ecco gli schieramenti
PISA (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Lusuardi; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.
Allenatore: Alberto Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, El Shaarawy; Ferguson.
