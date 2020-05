Serie A, ecco il piano C: cristallizzazione della classifica e punteggio calcolato con un algoritmo

Serie A, obiettivo primario portare a termine la stagione ma se non si dovesse finire è pronto il piano B e quello C

L’obiettivo primario è certamente quello di ripartire e così si proverà a fare. Il calcio italiano tornerà in campo a partire dal 13 giugno con la Coppa Italia e poi dal 20 con la Serie A. Eppure la Lega ha dovuto studiare anche il Piano B che si applicherà nel caso in cui per vari motivi non si riusciranno a disputare tutte le gare. Allora via ai play off e ai play out per determinare la classifica.

Eppure c’è anche un Piano C, perché se neanche i play off saranno possibili la classifica verrà cristallizzata e ponderata con un algoritmo. Come riporta La Gazzetta dello Sport il tutto si basa su un calcolo matematico che terrà conto di diversi fattori in base anche alle partite giocate. Il tutto sarà regolato da coefficienti che così determineranno il punteggio di ogni squadra.