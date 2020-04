Serie A, Pellegrini: «Dobbiamo dare la nostra autorizzazione per riprendere a giocare»

Serie A, le parole del giallorosso Pellegrini in merito a quando e in che modalità si potrà tornare a giocare

Lorenzo Pellegrini ha rilasciato una lunga intervista a Il Tempo e ha detto la sua in merito ad una possibile ripresa del campionato di Serie A.

«Ripartire? Penso che ovviamente la salute e la sicurezza siano le cose più importanti da valutare in questo momento. È stato giusto fermarci, al tempo stesso ritengo che noi giocatori dobbiamo essere disposti a ricominciare quando le cose saranno rimesse in sicurezza, in modo da non rischiare né noi, né le nostre famiglie e nessun altro. Dobbiamo dare la nostra autorizzazione a far ripartire il campionato: è questa l’intenzione che ho avuto modo di capire dai miei compagni e da altri colleghi. Abbiamo voglia di giocare e credo che se tornassero le partite potremo tenere un po’ di compagnia alle persone che devono rimanere a casa in un momento così difficile. Sarebbe una piccola buona notizia da dare alle famiglie e a tutti gli appassionati di calcio».