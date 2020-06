Serie A, partite in chiaro: verso una soluzione, ecco il piano per Tv8

Serie A in chiaro, verso una soluzione. Ieri è andato in scena l’incontro tra il Ministro Spadafora e l’amm. delegato di Sky

Ieri è andato in scena il vertice tra Spadafora, Ministro dello Sport, e l’amministratore delegato di Sky, Maximiliano Ibarra. Al centro del confronto -ritenuto costruttivo e positivo – il tema della trasmissione in chiaro di alcune gare di campionato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, le parti sarebbero vicine ad una soluzione: Sky potrebbe trasmettere due-tre partite per le prime due giornate in chiaro su Tv8. C’è anche un’ipotesi diretta gol, ma con il calendario molto spalmato (tre o due orari per sei giorni su sette alla settimana) l’appeal della proposta sarebbe molto limitata.