Serie A, Parma Spal sospesa: si decide stop al campionato

Serie A, come un fulmine a ciel sereno mentre le squadre stavano scendendo in campo al Tardini è arrivato lo stop

Le squadre erano nel tunnel pronte a scendere il campo per disputare il match. Qualche attimo di attesa e poi il dietrofront. Parma Spal per ora è sospesa in attesa che si decida se decretare lo stop definitivo al campionato di Serie A vista la situazione italiana legata al coronavirus.

Come riportato dai canali di DAZN la decisione sarà presa entro mezz’ora, intanto entrambe le compagini sono tornate negli spogliatoi.