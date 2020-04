Serie A, Pagliuca: «Chiudere qui la stagione concentrarsi sulla prossima»

Serie A, l’ex portiere Gianluca Pagliuca ha detto la sua sulla questione ripresa del campionato in estate

Gianluca Pagliuca, intervenuto ai microfoni di CalcioNews24, ha detto la sua in merito alla ripresa del campionato.

«Secondo me non ha senso, anche se ovviamente ci sono interessi economici e di vario genere in ballo. Mettere a repentaglio la salute di addetti a lavori per finire una stagione già compromessa… Tanto vale chiudere qua e riprendere a settembre normalmente, concentrandosi sulla prossima stagione e a fare bene agli Europei. Naturalmente eviterei le retrocessioni e farei una Serie A a 22 squadre l’anno prossimo: non sarebbe neanche giusto penalizzare così tanto il Benevento, quella che a parer mio ne uscirebbe peggio da questa situazione, dato che ha 20 punti di distacco dalla seconda».