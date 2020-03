Serie A, Padovan: «Ci sono presidenti opportunisti e ipocriti come Cellino»

Il giornalista ha voluto dire la sua sulla situazione in Lega e sui reali interessi che si aggirano intorno al campionato

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha bloccato l’Italia e con lei la maggior parte delle strutture che la sorreggono: lo sport infatti ha subito grandi cambiamenti. La Serie A ad esempio è per il momento sospesa ed è a rischio il ritorno sul campo per terminare la stagione. In quest’ultima settimana si è acceso un forte dibattito in Lega per via della posizione di alcuni presidenti, tra cui Lotito, a voler tornare sul campo da gioco a tutti i costi. Il giornalista Giancarlo Padovan è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando di interessi personali:

«Insieme al cordoglio e alla preoccupazione, c’è tanto opportunismo e ipocrisia tra i presidenti di Serie A. Per esempio è chiaro che Cellino, ultimo, vuole congelare la classifica. Vogliono annullare il campionato, così che l’anno prossimo si giochi con 20 squadre più le due promosse. Ma anche la terza della B meriterebbe di salire. Una situazione del genere sarebbe criticata e passibile di ricorsi. Se ci saranno le condizioni, si dovrà portare a termine il campionato».