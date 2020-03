Serie A, Orsi: «Giocatori non immuni, plausibile lo stop»

In questo caos della Serie A, è intervenuto Fernando Orsi ai microfoni di Sky Sport per commentare la possibilità di sospendere il campionato

Continuano i commenti in questa situazione di attesa per le decisioni della FIGC riguardo la possibile sospensione del campionato.

Questa volta è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, l’ex giocatore Fernando Orsi: «Anche il calcio non è immune perché poi quando si prendono alcune decisioni significa che qualcosa può succedere. Sono rammaricato come tanti sportivi ma, se si dovesse arrivare ad un estremo, per la salute che è la cosa più importante, bisognerà pensare anche a questo».

Matteo Pesce