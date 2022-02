Serie A, oggi l’assemblea: i nomi in lizza per la presidenza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa mattina ci sarà l’assemblea per iniziare a vedere chi potrà prendere il posto di Dal Pino come presidente della Lega Serie A: i nomi

Questa mattina in un hotel a Milano prenderà il via l’assemblea di Lega della Serie A. I vertici dei club si riuniranno per provare a decidere il sostituto di Dal Pino.

I nomi in lista sono per lo più politici, visto la volontà di chiedere ristori e aiuti al Governo. Veltroni, Casini, Alfano e Maroni sono questi alcuni dei nomi in lizza, ma vedremo se oggi si saprà qualcosa di più. Lo riporta il Corriere dello Sport.