Serie A, oggi il responso sul protocollo

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare il responso del Comitato tecnico-scientifico sul protocollo proposto della Serie A

Dopo giorni di attesa oggi potrebbe arrivare la risposta. Il Comitato tecnico-scientifico, dopo aver esaminato attentamente i punti del documento, potrà dire se il protocollo potrà essere adoperato per la Serie A e gli allenamenti collettivi.

Secondo La Gazzetta dello Sport oggi potrebbe essere la giornata giusta, dopo un rinvio per troppi impegni dei consulenti. Il nodo da sciogliere rimane quello sulla quarantena in caso di contagio in squadra. Staremo se ci sarà la svolta.