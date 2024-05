Serie A, novità DAZN: nuovo studio virtuale e accordo con NVP

Novità per DAZN: dal prossimo anno cambieranno gli studi di registrazione e saranno completamente virtuali

Novità per DAZN in vista della prossima stagione: la piattaforma di streaming che trasmette la Serie A ha stretto un accordo con NVP, che diventa nuova partner tecnologica. La piattaforma sposta gli uffici nell’innovation hub di Cologno Monzese della società quotata in borsa e trasmetterà i propri programmi da un nuovo studio interamente virtuale. Di seguito le parole del CEO di DAZN Stefano Azzi.

«Quella che stiamo avviando con NVP è una collaborazione che unisce due realtà che sono alla continua ricerca di soluzioni tecnologiche avanzate. Il prossimo ciclo quinquennale rappresenta per noi un nuovo capitolo che vogliamo inaugurare puntando su ciò che più rappresenta, da sempre, DAZN: l’innovazione. La sperimentazione e l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche – penso all’aver portato lo sport in live streaming, alla bodycam in Serie A o alla Ref Cam nel basket – ci contraddistinguono e continueranno a guidare le nostre scelte per le prossime cinque stagioni di Serie A Enilive»