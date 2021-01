Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti della Serie A del giorno, aggiornate dalla Redazione di Calcionews24

Ore 13.30 – Torino, Giampaolo verso l’esonero – Il tecnico del Torino è sempre più vicino all’esonero. In pole position per sostituirlo c’è Davide Nicola. Le ultime.

Ore 13.00 – Cagliari, le parole di Di Francesco – Il tecnico del Cagliari ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan. Le sue dichiarazioni.

Ore 12.30 – Napoli, le parole di Cristiano Giuntoli – Le parole del tecnico del Napoli prima del match contro la Fiorentina: «Milik? C’è una trattativa in corso con il club. Stiamo lavorando, vediamo chi avrà più pazienza. Minaccia? No, no, c’è un grande rapporto col club e con Arek. Stiamo valutando insieme un po’ di cose». Le sue parole.

Ore 12.00 – Milan, le parole di Pioli – Il tecnico del Milan ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Le sue dichiarazioni.

Ore 11.14 – La Roma chiude al Papu – Nulla da fare. La Roma si ritira dalla corsa per il Papu Gomez. A riportarlo è Corriere dello Sport, smentendo di fatto l’esistenza di una trattativa con l’Atalanta. I giallorossi valutano troppo alte le richieste della società bergamasca, almeno 12 milioni di euro, e per questo motivo hanno virato su altre soluzioni.

Ore 10.44 – Bologna, accordo con Sanabria – Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Bologna ha trovato l’accordo con l’attaccante paraguaiano Antonio Sanabria sulla base di un contratto triennale a poco meno di un milione di euro l’anno. Ora c’è da trovare l’intesa con il Betis Siviglia. Gli spagnoli sono scesi dalla loro richiesta iniziale (10 milioni di euro) e il Bologna proverà a sfruttare il fatto che il giocatore andrà in scadenza al termine della stagione per ottenere un ulteriore sconto.

Ore 10.15 – Milan, fatta per Mandzukic – Il Milan ha detto sì all’arrivo di Mario Mandzukic in rossonero, il centravanti croato firmerà un contratto da circa 2 milioni di euro per i prossimi sei mesi. Dopo essersi allenato individualmente in quel di Zagabria, differenza di quanto vi avevamo anticipato, Mandzukic è atteso a Milano per sostenere le visite mediche nei primi giorni della prossima settimana (presumibilmente martedì).Un’operazione che richiama alla memoria il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, arrivato con le stesse modalità lo scorso gennaio.

Ore 9.51 – Tamponi negativi per il Napoli – Il Napoli ha comunicato che tutti i tamponi svolti nella notte di ieri sono risultati negativi. Il giro si era reso obbligatorio dopo la notizia della positività di Fabian Ruiz. Complice questa notizia è quindi confermato che il calcio d’inizio della partita con la Fiorentina non sarà posticipato. Si giocherà regolarmente alle 12:30.

Ore 9.48 – Milan, Calhanoglu e Theo positivi – Il Milan ha comunicato che Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez sono risultati positivi al tampone per il coronavirus. I due giocatori salteranno la gara con il Cagliari e si trovano già in isolamento

Ore 8.35 – Inzaghi rinnova con la Lazio – Manca solo la firma e poi sarà ufficiale: Simone Inzaghi è vicinissimo a rinnovare (finalmente) con la Lazio. Secondo il Corriere dello Sport le due parti stanno definendo l’intesa per il prolungamento su base biennale (più opzione per il terzo) con ritocco all’ingaggio: 2,4 milioni a stagione più bonus legati alla qualificazione in Champions e agli obiettivi da raggiungere. In caso di quarto posto, quindi, lo stipendio lieviterà.

Ore 8.09 – Le scelte di Pirlo – Questa la probabile formazione della Juventus, con le possibili scelte di Andrea Pirlo per il match di San Siro. Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Frabotta; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Ore 8.02 – Le scelte di Conte – Il tecnico dell’Inter Antonio Conte non ha dubbi di formazione in vista della gara di questa sera contro la Juventus. Lo rivela Gazzetta dello Sport segnalando che l’unico ballottaggio potrebbe riguardare la fascia sinistra ma al momento Ashley Young è decisamente favorito su Matteo Darmian. Per il resto tutto deciso, con Vidal a metà campo insieme a Barella e Brozovic mentre davanti spazio alla coppia Lautaro-Lukaku.