Ultime Notizie Serie A: due positivi nello Spezia, parla Calcagno

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24

Ore 16.55 – Serie A, Calcagno: «Calendari fitti, si gioca troppo. Abbiamo insistito sull’importanza dei vaccini» – Umberto Calcagno, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, ha parlato ai microfoni di Lady Radio: le dichiarazioni. L’intervista

Ore 16.10 – Spezia, Kovalenko e un membro dello staff positivi al Covid – Lo Spezia, tramite i propri canali ufficiali, ha confermato la positività di due componenti del gruppo squadra. Il comunicato

Ore 15.55 – Rinnovo Dybala: telefonata tra Antun e Arrivabene, il retroscena – Telefonata Arrivabene Antun: spunta un retroscena sul rinnovo di Dybala con la Juve. Ecco perchè non è arrivata la firma. La notizia

Ore 15.35 – Zaccagni sicuro: «Pedro il compagno più forte con cui abbia giocato» – Mattia Zaccagni si è raccontato durante una lunga intervista per il Lazio Style 1900 Magazine: ecco alcune sue dichiarazioni. Le parole

Ore 13.05 – Osimhen a Napoli venerdì per la tac. La Nigeria: «Entro il 3 gennaio lo vogliamo in ritiro» – Braccio di ferro tra Napoli e la Nigeria per Victor Osimhen, alle prese con il recupero dal brutto infortunio avuto alla faccia. La situazione

Ore 12.00 – Serie A, svolta arbitri: l’AIA pensa a un canale tematico – L’AIA starebbe pensando di aprire un canale tematico per spiegare gli episodi dubbi di ogni giornata di Serie A. Il punto

Ore 11.35 – Napoli, tensione Insigne-De Laurentiis: il capitano può essere messo fuori rosa – Dopo le voci sul Toronto, De Laurentiis potrebbe decidere di mettere fuori rosa Lorenzo Insigne. La situazione

Ore 11.25 – Juventus, rinnovo Bernardeschi: accordo vicino. I dettagli – La Juventus e Bernardeschi sarebbero vicini a trovato l’accordo per il rinnovo di contratto. La notizia

Ore 10.05 – Insigne Toronto, Giovinco avverte: «Così si sparisce dai radar…» – Sebastian Giovinco parla della sua esperienza al Toronto e avverte Insigne. Le parole

Ore 9.15 – PSG, Mbappé: «Vinco Champions e Mondiale. In Qatar aspetto Verratti» – Il fuoriclasse del PSG Mbappé si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Le parole

Ore 8.40 – Lazio, oggi altro tampone per Immobile: Sarri spera – Nella giornata di oggi, Immobile effettuerà un altro tampone confermare di essere negativo al Covid. La Lazio incrocia le dita. La notizia

Ore 8.20 – Insigne a Toronto: ma la pensione non può davvero attendere? – Il calciomercato squassato dalla notizia di un Lorenzo Insigne vicino a Toronto, ipotesi che fa parecchio discutere. L’editoriale