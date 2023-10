Serie A, il Bologna batte il Frosinone. Pari spettacolo tra Salernitana e Cagliari

Serie A, importante vittoria del Bologna sul Frosinone. Pari spettacolo tra Salernitana e Cagliari. Il resoconto delle gare delle 15

Due le gare delle 15 in Serie A. Il Bologna batte 2-1 il Frosinone grazie alle reti di Ferguson e De Silvestri. Inutile il rigore di Soulé per gli ospiti. La squadra di Thiago Motta supera così la Lazio in classifica.

Pari spettacolo nello scontro salvezza tra Salernitana e Cagliari. Per i padroni di casa doppietta di Dia, Zito e Viola per gli ospiti.