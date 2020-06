Le parole di Nicchi, Presidente dell’AIA, al termine della riunione del Comitato di Presidenza sulla ripresa della Serie A

Al termine della riunione del Comitato di Presidenza, tenuto oggi nella sede della FIGC, coi cronisti presenti si è fermato il Presidente dell’AIA, Nicchi, per fare il punto su quanto discusso questa mattina. Ecco le sue parole.

RIUNIONE – «Abbiamo parlato di cose di carattere economico. Poi ci siamo chiariti un po’ le idee sulla ripartenza di Serie A, B e C. Lunedì in consiglio Federale ogni Lega dirà come ripartire per completare i vari campionato».

PIANO B – «Pensiamo al piano A, il più importante, poi vengono gli altri. Credo che l’interesse di tutti sia cercare il sistema per finire il campionato, il resto è discutibile e se ne può parlare. Ho visto una buona coesione».

ALGORITMO – «Viene dichiarato quasi irreprensibile, ma speriamo di non dover arrivare a quello. La cosa fondamentale è comunque finire la stagione e ricominciare la prossima».