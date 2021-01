Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata

Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24

Ore 14.00 – Parla Gravina dopo il Consiglio Federale – Il presidente della FIGC ha parlato dopo il Consiglio Federale: «Ibra-Lukaku? Brutta immagine, la Procura acquisirà il referto del Giudice Sportivo». LE SUE PAROLE.

Ore 13.45 – Ufficiali date e orari delle semifinali di Coppa Italia – La Lega ha ufficializzato date ed orari per le gare di semifinali di Coppa Italia che opporranno Inter e Juve, Napoli e Atalanta. I DETTAGLI.

Ore 13.30 – Inter, le parole di Conte in conferenza – Il tecnico dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Benevento. LE PAROLE DEL TECNICO.

Ore 13.15 – Lazio, Musacchio si presenta – Il difensore biancoceleste ha parlato in conferenza stampa: «Prima di tutto, per me è un’opportunità importantissima. Sono molto felice di essere qui». LE SUE PAROLE.

Ore 13.00 – Juve, Pirlo in conferenza stampa – Il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Sampdoria. LE PAROLE DEL TECNICO.

Ore 12.45 – Le decisioni del Giudice Sportivo su Lukaku e Ibrahimovic – Il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti dopo le gare di Coppa Italia: un turno di stop per i due protagonisti della clamorosa litigata. I DETTAGLI.

Ore 12.30 – Milan, parla Kjaer – Il difensore rossonero si è raccontato ai canali ufficiali del Milan: «Mi piacerebbe chiudere la mia carriera al Milan». LE SUE PAROLE.

Ore 12.15 – Bologna, le parole di Mihajlovic – Il tecnico del Bologna ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: «Noi dobbiamo essere attenti non solo quando giochiamo contro il Milan, ma contro tutte le squadre». LE SUE PAROLE.

Ore 12.00 – Milan, le parole di Pioli – Le parole del tecnico rossonero alla vigilia della sfida contro il Bologna: «Non serve più guardarsi indietro ma avanti, pensare al Bologna, una gara difficile. Per fare bene contro il Bologna devi meritarlo, ti fa sudare». LE SUE PAROLE.

Ore 11.30 – Roma, El Shaarawy è arrivato a Villa Stuart: «Sto bene, sono pronto» – Stephan El Shaarawy è guarito dal Covid-19 e questa mattina si è recato a Villa Stuart per le visite mediche. LE SUE PAROLE

Ore 10.40 – Inter, l’era cinese al passo d’addio: a giorni l’incontro tra Zhang e Bc Partners – Starebbe per concludersi l’era cinese all’Inter: a breve, verso metà febbraio secondo il Corriere dello Sport, dovrebbe esserci l’incontro decisivo tra Zhang e Bc Partners. LA NOTIZIA

Ore 10.00 Genoa, Criscito: «Covid e infortuni, ho pensato al ritiro» – Il difensore e capitano del Genoa Domenico Criscito, in una intervista a Il Secolo XIX, ha parlato del momento difficile vissuto nei mesi scorsi. LE SUE PAROLE

Ore 9.20 – Inter, Bergomi: «Dzeko ti proietta in un’altra dimensione» – L’ex capitano e bandiera dell’Inter Giuseppe Bergomi, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha esaltato il possibile colpo Dzeko. LE SUE PAROLE

Ore 8.30 – Napoli, Gattuso andrà via: ora il rinnovo è lontano – La situazione difficile in casa Napoli, tra l’allenatore e De Laurentiis, rende ora impossibile un rinnovo che sembrava cosa fatta. LA NOTIZIA