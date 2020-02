Serie A, nasce il campionato italiano degli eSports

Al via la eSerie A TIM: il campionato italiano virtuale di calcio aperto a tutti gli appassionati. La Lega apre ad un nuovo mondo

Negli ultimi anni piano piano gli eSports hanno iniziato a conquistare l’Italia: alcune squadre professionistiche hanno tesserato dei professionisti capaci di rappresentare la società nei tornei internazionali.

Finalmente anche il Bel Paese si mette al passo coi tempi, istituendo il primo torneo nazionale ufficiale di calcio virtuale. La Lega presenta la eSerie A TIM e da il modo a migliaia di gamers di provare a conquistare il titolo di Campione d’Italia. Il torneo è aperto a tutti i maggiori di 16 anni e ci sarà la possibilità anche di rappresentare i colori della propria squadra del cuore. L’evento è stato presentato dall’Amministratore Delegato De Siervo che ha detto: «È per noi un grande piacere presentare la eSerie A TIM. Gli eSports sono un fenomeno in continua crescita ed espansione e rappresentano uno dei settori chiave dello sport business. Abbiamo la grande opportunità di coinvolgere un target sempre più ampio e trasversale, avvicinandoci così alle nuove generazioni. Tutti gli appassionati potranno ora seguire un nuovo Campionato e i più bravi potranno rappresentare la propria squadra del cuore sfidandosi a colpi di joypad per decretare il Campione della eSerie A TIM».