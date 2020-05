Serie A, Moratti: «Lotito parla da tifoso, per questo vuole riprendere»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex presidente dell’Inter Moratti ha detto la sua su Lotito e sulla Serie A

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti si è espresso, in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, sul presidente della Lazio Claudio Lotito e sulla ripresa della Serie A, ritenendosi contrario al proseguimento della stagione e favorevole all’annullamento del campionato:

«Se sono favorevole alla ripresa? Meglio preparare la prossima stagione. Ma ci sta che uno come Lotito parli da tifoso. Assegnare lo scudetto non è una priorità, comunque l’Inter avrebbe tutto per vincerlo».