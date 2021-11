La Serie A elogia Milinkovic: «Determinazione e tenacia» FOTO

Era la certezza di Inzaghi, ora è la certezza di Sarri. Milinkovic è uno degli assoluti protagonisti della Lazio. Il gigante serbo segna e fa segnare: da inizio stagione, ha già collezionato 3 assist e 4 gol. A lui va quindi l’elogio della Serie A, sui canali social:

𝓢𝓮𝓻𝓰𝓮𝓳’s determination and tenacity 💥⚪️🔵

3️⃣ goals and 4️⃣ assists in this #SerieA💎@OfficialSSLazio #Milinkovic #WeAreCalcio pic.twitter.com/OSp4wZLTRB

— Lega Serie A (@SerieA_EN) November 10, 2021