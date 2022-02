Serie A, Milan Sampdoria uno a zero: ai rossoneri basta Leao

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan ha battuto la Sampdoria uno a zero nella gara delle 12:30 a San Siro: decisivo un goal di Rafael Leao

Nell’anticipo domenicale delle 12:30, valido per la venticinquesima giornata di Serie A, il Milan ha battuto uno a zero la Sampdoria a San Siro portandosi da solo in vetta alla classifica con un punto di vantaggio sull’Inter (che deve però recuperare una partita) e due sul Napoli.

A decidere la sfida una rete di Leao dopo sei minuti di gioco su preciso lancio di Maignan.