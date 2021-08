Serie A: il Milan dell’equilibrio scopre Maignan, il Cagliari è sempre Joao Pedro

La prima giornata di Serie A si è conclusa con i posticipi del lunedì che hanno promosso il Milan, mentre il solito Joao Pedro ha salvato il Cagliari

Anche il Milan di Stefano Pioli si iscrive dunque a pieno titolo alla Serie A mantenendo il passo delle altri rivali dirette, eccezion fatta naturalmente per la Juve e il suo colossale harakiri friulano.

Rossoneri tutt’altro che trascendentali, va detto, ma non per questo va sottovalutata una vittoria dal peso specifico non indifferente. Squadra solida ed equilibrata con un Tonali finalmente all’altezza delle aspettative, anche se là davanti Giroud ha steccato ed il solo Brahim Diaz, decisivo, è parso in palla.

