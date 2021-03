Serie A, top 5 media gol per minuti giocati: c’è un laziale

Nella top 5 dei giocatori con la media gol più alta per minuti giocati in Serie A c’è anche un giocatore della Lazio

Nella speciale classifica della media gol più alta per minuti giocati in Serie A Felipe Caicedo, grazie all’ultimo gol segnato al Crotone, ha appena fatto un balzo in avanti portandosi in quinta posizione. Il centravanti ecuadoriano segna in media un gol ogni 114 minuti giocati ed è dietro ai soli Muriel, Ibrahimovic, Ronaldo e Lukaku.

Questa la top 5, grazie ai dati di Lazio Page: