Serie A, Marotta: «Vogliamo chiudere la stagione, no a play off»

L’amministratore delegato dell’Inter Marotta ha detto la sua sull’eventuale chiusura della stagione tramite play off o algoritmi

Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha parlato della possibilità di chiudere la stagione con algoritmi o play off/out.

«Non può essere una soluzione. Come può considerare l’imprevedibile che è alla base del calcio? Siamo contrari a ogni soluzione che non sia chiudere la stagione o conservare la classifica. Se non si potrà chiudere il campionato è perché sarà ripartita l’epidemia e allora non vedo come si possano giocare playoff e playout».