Serie A, Malagò consiglia: «Sì a tempo effettivo e playoff»

Il presidente del CONI Malagò si è detto propenso alle idee di alcune modifiche regolamentari in Serie A quali tempo effettivo e playoff

Giovanni Malagò, presidente del CONI, in una intervista al Corriere dello Sport ha proposto quelle che potrebbe essere alcune modifiche regolamentari per la Serie A.

MODIFICHE – «Playoff e playout? Perché no. Certo, non con venti squadre. Tempo effettivo? Sì con convinzione. Non sopporto di vedere calciatori per terra che simulano fratture multiple, o giocatori sostituiti che escono dal campo al ralenti. Il tempo effettivo promuove la lealtà sportiva. Var a chiamata? D’accordissimo. La tecnologia è utilissima, ma va usata meglio».