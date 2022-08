Serie A, Lotito ha speso più di tutti: 50 milioni per 8 colpi

In Serie A nessuno ha speso più di Lotito per il mercato: 50 milioni per otto colpi per rinforzare la Lazio

In un mercato italiano all’insegna dell’austerity, con tante società impegnate nel tagliare i costi, la Lazio di Lotito è la società che ha investito di più. Strano ma vero. Cinquanta milioni per 8 giocatori, compreso Provedel in arrivo oggi con le visite domani, sommando anche i bonus e le commissioni per gli agenti: Maximiano, Romagnoli, Gila, Casale, Marcos Antonio, Vecino e Cancellieri. Otto regali per festeggiare i 18 anni alla guida della Lazio.

Nessun altro presidente in Serie A ha un saldo negativo più alto di Lotito, che ha incassato solo 7,7 milioni per Muriqi dal Maiorca (più 1,5 di bonus) e 4,5 per Vavro: Akpa Akpro e Acerbi (c’è l’Inter di Inzaghi) sono sul mercato, mentre Escalan- te è andato in prestito con diritto di riscatto alla Cremonese. E non è finita qui, perché la cifra totale sborsata da Lotito potrebbe diventare di 63 milioni con Ilic del Verona, bloccato per 13 milioni (pagabili in 3 annualità) più 2 di bonus.