Serie A, ecco la lista della Lazio: assenti Jony e Vavro, c’è Correa

Sul sito della Lega Serie A è pubblicata la lista scelta dalla Lazio per la prossima stagione, assenti Jony e Vavro

È ufficiale la lista. Attraverso il sito della Lega Serie A la Lazio ha diramato la lista dei giocatori scelti da mister Sarri per scendere in campo nella prossima stagione. Subito risalta all’occhio l’assenza di Vavro e Jony, a testimonianza che i giocatori sono in uscita sul mercato, c’è invece Correa. Ecco la lista completa:

PORTIERI: Thomas Strakosha (vivaio Lazio), Pepe Reina, Marius Adamonis;

DIFENSORI: Luiz Felipe, Gil Patric, Elsed Hysaj (U22 formato in Italia), Stefan Radu, Francesco Acerbi (U22 formato in Italia), Adam Marusic;

CENTROCAMPISTI: Gonzalo Escalante, Lucas Leiva, Jean Daniel Akpa Akpro, Sergej Milinkovic-Savic, Manuel Lazzari (U22 formato in Italia), Danilo Cataldi (vivaio Lazio), Mohamed Fares;

ATTACCANTI: Felipe Anderson, Pedro, Luis Alberto, Joaquin Correa, Ciro Immobile (U22 formato in Italia), Felipe Caicedo, Vedat Muriqi