Serie A, l’idea di Stirpe: «Spalmare la stagione su due anni e finire a giugno 2021»

Il patron gialloblu ha elaborato un piano per portare a termine questa stagione nel caso in cui non si tornasse sul campo

L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha bloccato l’Italia e con lei la maggior parte delle strutture che la sorreggono: lo sport infatti ha subito grandi cambiamenti. La Serie A ad esempio è per il momento sospesa ed è a rischio il ritorno sul campo per terminare la stagione. Ma c’è spazio per nuove proposte: Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone, ha un’idea ben precisa. Secondo il Corriere dello Sport infatti il patron gialloblu avrebbe pensato a questo:

«Bisogna spalmare questa stagione in due, ossia ripartire da dove si era finito, ma solo quando ci saranno le condizioni di sicurezza. Questa stagione si deve chiudere al 30 giugno 2021, traslando tutti i contratti di un anno: i tesserati così prendono in due anni lo stipendio di uno, avendo lavorato solo un anno».