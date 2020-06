Serie A, rilasciate le licenze UEFA: tutto regolare per la Lazio

16 società su 20 di Serie A hanno ricevuto la licenza UEFA per partecipare alle competizioni europee: nessun problema per la Lazio

La Lazio potrà partecipare regolarmente alla prossima edizione delle competizioni europee, a deciderlo la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA.

Tra i club di Serie A, 4 però non hanno ricevuto il via libera: Brescia, Spal, Lecce e Genoa. Quest’ultime potranno fare ricorso motivato entro cinque giorni dalla comunicazione del diniego della Licenza. Il Cagliari e l’Atalanta, eventualmente, disputeranno le gare in casa non nel loro stadio: i sardi giocheranno alla Dacia Arena di Udine e i bergamaschi al Mapei Stadium di Reggio Emilia.