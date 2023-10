Serie A, la Lega bacchetta i club: il comunicato dopo il flop dell’Olimpico

Non ci ha pensato due volte la Lega a riprendere i club di Serie A, ecco il duro comunicato dopo quanto accaduto all’Olimpico

La Lega riprende i club. In una lettera rivolta a tutte le squadre del campionato (e per tanto anche alla Lazio) è stata ribadita l’importanza dell’opportunità istruzione dei raccattapalle affinché non vengano mandati in campo due palloni contemporaneamente. Il comunicato arriva dopo quanto accaduto di recente all’Olimpico in occasione di Roma-Monza.

IL COMUNICATO – «I raccattapalle e i raccattapalle ausiliari dovranno essere debitamente istruiti per il corretto svolgimento del loro compito da un responsabile designato dalla Società ospitante, persona che prima della gara potrà essere chiamata dall’arbitro a chiarire il tipo di istruzioni fornite e che dovrà rimanere a disposizione all’interno del recinto di gioco per tutta la durata della gara stessa».